Sedinum | Leszek Herman
Radny PiS: w łączeniu szpitali widzę także potyczki personalne KO

Region Sebastian Wierciak

Szpital Zdroje. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szpital Zdroje. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Pomysł łączenia marszałkowskich szpitali w Szczecinie budzi spore wątpliwości wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości - podkreślał w "Rozmowach pod krawatem" przewodniczący klubu PiS w sejmiku Rafał Niburski.
Rafał Niburski

Rafał Niburski

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej: połączenie szpitali może przynieść korzyści
Marszałek: konsolidacja szpitali to podnoszenie jakości służby zdrowia
Konsolidacja szpitali powiększy możliwości Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
Połączenie szpitala Zdroje z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii ma zwiększyć jakość świadczeń medycznych. Jednocześnie w Zdrojach są tereny na których można wybudować kolejne oddziały Centrum Onkologii, a przy ul. Strzałowskiej takich terenów brak. I to są akurat argumenty trafne – przyznał Niburski.

- Jednak mimo wszystko w naszej ocenie, jedynym powodem połączenia tych dwóch placówek jest to, aby przykryć - nie powiem, że długi - tylko zobowiązania szpitala w Zdrojach. Ale marszałek oczywiście może nas przekonywać na sesji, może nas próbować przekonać, że jest inaczej - mówi przewodniczący klubu PiS w sejmiku.

Rafał Niburski w łączeniu szpitali widzi także potyczki personalne, wewnętrzną grę frakcji w Koalicji Obywatelskiej.

- Ponieważ szpitalem zarządza samorząd województwa, kierowany przez marszałka Geblewicza, a z kolei w szpitalu w Zdrojach dyrektorem jest przewodniczący klubu radnych w Radzie Miasta Szczecin Łukasz Tyszler. Być może to też jest wynikiem wewnętrznych sporów - mówi Niburski.

- Marszałek chce wysadzić go z fotela dyrektora? - dopytał prowadzący rozmowę.

- Być może - odpowiedział polityk PiS.

Z radnym Niburskim rozmawialiśmy też o CPK, czy Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjęła Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.

Edycja tekstu: Michał Król



Najnowsze podcasty