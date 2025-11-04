Radny PiS: w łączeniu szpitali widzę także potyczki personalne KO

Pomysł łączenia marszałkowskich szpitali w Szczecinie budzi spore wątpliwości wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości - podkreślał w "Rozmowach pod krawatem" przewodniczący klubu PiS w sejmiku Rafał Niburski.

- Ponieważ szpitalem zarządza samorząd województwa, kierowany przez marszałka Geblewicza, a z kolei w szpitalu w Zdrojach dyrektorem jest przewodniczący klubu radnych w Radzie Miasta Szczecin Łukasz Tyszler. Być może to też jest wynikiem wewnętrznych sporów - mówi Niburski.





- Marszałek chce wysadzić go z fotela dyrektora? - dopytał prowadzący rozmowę.





- Być może - odpowiedział polityk PiS.







Połączenie szpitala Zdroje z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii ma zwiększyć jakość świadczeń medycznych. Jednocześnie w Zdrojach są tereny na których można wybudować kolejne oddziały Centrum Onkologii, a przy ul. Strzałowskiej takich terenów brak. I to są akurat argumenty trafne – przyznał Niburski.- Jednak mimo wszystko w naszej ocenie, jedynym powodem połączenia tych dwóch placówek jest to, aby przykryć - nie powiem, że długi - tylko zobowiązania szpitala w Zdrojach. Ale marszałek oczywiście może nas przekonywać na sesji, może nas próbować przekonać, że jest inaczej - mówi przewodniczący klubu PiS w sejmiku.Rafał Niburski w łączeniu szpitali widzi także potyczki personalne, wewnętrzną grę frakcji w Koalicji Obywatelskiej.Z radnym Niburskim rozmawialiśmy też o CPK, czy Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry.