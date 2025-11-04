Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Mieszkańcy regionu mogą wykonać badanie rezonansem magnetycznym szybciej i w bardziej komfortowych warunkach.
SI ma pomagać w diagnostyce radiologicznej

SI ma pomagać w diagnostyce radiologicznej

Sztuczna inteligencja pomaga przy zabiegach robotycznych [ZDJĘCIA]
W otwartej Pracowni Rezonansu Magnetycznego szpitala na Pomorzanach oficjalnie rozpoczął pracę nowoczesny aparat, korzystający z algorytmów sztucznej inteligencji - mówi profesor Aleksander Falkowski, kierownik Zakładu Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej.

- Dzięki nowoczesnym oprogramowaniom, ten czas badania jest skrócony prawie o połowę. Badanie kręgosłupa nawet do 10 minut. Pomieszczenie w którym kładziemy pacjenta jest większe. Również istnieją oprogramowania, które redukują hałas - mówi Falkowski.

To ogromna zmiana dla szpitala, ale i dla pacjentów, którzy będą mogli szybciej wykonać badania w ramach NFZ - dodaje Marcin Sygut, dyrektor szpitala.

- Proszę pamiętać, że przez wiele lat w tym szpitalu nie funkcjonował rezonans, którego właścicielem był szpital, tylko była firma zewnętrzna, która obsługiwała zarówno pacjentów zewnętrznych, jak i szpitalnych - mówi Sygut.

Najbliższe wolne terminy na badania są na marzec przyszłego roku.

Pracownia i jej wyposażenie kosztowały prawie 15 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

