Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy regionu mogą wykonać badanie rezonansem magnetycznym szybciej i w bardziej komfortowych warunkach.

Najbliższe wolne terminy na badania są na marzec przyszłego roku.





Pracownia i jej wyposażenie kosztowały prawie 15 milionów złotych.

W otwartej Pracowni Rezonansu Magnetycznego szpitala na Pomorzanach oficjalnie rozpoczął pracę nowoczesny aparat, korzystający z algorytmów sztucznej inteligencji - mówi profesor Aleksander Falkowski, kierownik Zakładu Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej.- Dzięki nowoczesnym oprogramowaniom, ten czas badania jest skrócony prawie o połowę. Badanie kręgosłupa nawet do 10 minut. Pomieszczenie w którym kładziemy pacjenta jest większe. Również istnieją oprogramowania, które redukują hałas - mówi Falkowski.To ogromna zmiana dla szpitala, ale i dla pacjentów, którzy będą mogli szybciej wykonać badania w ramach NFZ - dodaje Marcin Sygut, dyrektor szpitala.- Proszę pamiętać, że przez wiele lat w tym szpitalu nie funkcjonował rezonans, którego właścicielem był szpital, tylko była firma zewnętrzna, która obsługiwała zarówno pacjentów zewnętrznych, jak i szpitalnych - mówi Sygut.