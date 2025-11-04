Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Rozpoczął się Movember, czyli miesiąc świadomości chorób męskich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Mężczyźni zapuszczają wąsy i zapisują się na badania. Rozpoczął się Movember, czyli miesiąc świadomości chorób męskich - takich jak nowotwór jąder czy prostaty.
Prezydent, Lewy i Makłowicz we wspólnym spocie w ramach akcji Movember

Prezydent, Lewy i Makłowicz we wspólnym spocie w ramach akcji Movember

Akcja zapoczątkowana została w Australii w 1999 roku, a jej nazwa pochodzi z połączenia angielskich słów "wąs" (moustache) i listopad (november). Mężczyźni właśnie poprzez zapuszczanie zarostu zachęcają do profilaktyki.

Zapytaliśmy szczecinian, jakie badania warto wykonać, by zadbać o swoje zdrowie.

- Ostatnio przechodziłem te 40+, takie kompleksowe badania, z góry na dół. Żeby zapobiegać chorobom, przede wszystkim, żeby nie mieć raka. - Serducho, co roku badania ogólne. - Jak się ma 40-50-lat, to badania krwi są takie wymagane. - Mężczyźni to jeszcze PSA [badanie stanu prostaty - dop. red.] powinni robić - mówią szczecinianie.


- mówi prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski, lekarz kierujący Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

- Badanie jest bardzo proste, bo polega głównie na oznaczeniu specyficznego antygenu sterczowego, czyli tego osławionego PSA. Następnie na wizycie urologa, który określi ryzyko zachorowania na ten nowotwór i określi scenariusz dalszych wizyt - mówi Słojewski.

W Polsce diagnozę raka jąder słyszy około 18 tysięcy mężczyzn rocznie. Choroba jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem u młodych mężczyzn - od 20 do 50 roku życia.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od 01 listopada oglądane 3609 razy)
  2. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3478 razy)
  3. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od wczoraj oglądane 3200 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3129 razy)
  5. Gigantyczne korki w okolicy Cmentarza Centralnego [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 29 października oglądane 2515 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kibice zadowoleni z losowania Pogoni w Pucharze Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisały o nim światowe media. Został uwieczniony na szczecińskim budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczął się Movember, czyli miesiąc świadomości chorób męskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nożownik z Wałcza już w areszcie [WIDEO]

Najnowsze podcasty