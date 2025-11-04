Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Rolnicy zapowiadają kolejne protesty. Udostępnili specjalną mapę

Region Adam Wosik

Mat. Google Maps
Mat. Google Maps
Zachodniopomorscy rolnicy rozpoczną 14 listopada protest w obronie swoich miejsc pracy.
Akcja potrwa około miesiąca i przybierze różne formy, w różnych częściach regionu - zapowiada Stanisław Barna, reprezentujący Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników.

- Podjęliśmy decyzję, że każdy jest u siebie gospodarzem, czy organizatorem tego protestu. Jaki przebieg będzie miał u siebie, czy w gminie, czy w powiecie, czy gdzieś tam na drodze, to jest indywidualna sprawa. Nie chcemy blokować na sztywno od razu dróg. Chcemy się pokazać, chcemy podkreślić swoje niezadowolenie - mówi Barna.

Zdaniem Stanisława Barny najważniejsze obecnie jest zablokowanie napływu do Polski taniej, wątpliwej jakości żywności pochodzącej z innych krajów.

- Widzimy, że to, co się dzieje teraz w rolnictwie, idzie nie w tą stronę co potrzeba. Uważam, że jeśli tak to będzie wyglądało, to w Polsce i w Europie może tego rolnictwa praktycznie nie być. Bo będziemy zalani artykułami rolnymi z innych państw i kontynentów - mówi Barna.

Zachodniopomorscy rolnicy publikują na bieżąco miejsca, gdzie protesty są planowane. Mapa jest dostępna w Google Maps.

Akcję organizują Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników, Kółka Rolnicze, NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych oraz Zachodniopomorska Izba Rolnicza.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty