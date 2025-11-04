Świnoujska Karta Wyspiarza. Będzie aplikacja dla mieszkańców

Fot. Urząd Miasta Świnoujście Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Cyfrową rewolucję przejdzie świnoujska Karta Wyspiarza. Miasto podpisało umowę na stworzenie "Cyfrowego Miasta" czyli aplikacji, dzięki której mieszkańcy będą mogli opłacać podatki, zgłaszać usterki na terenie kurortu, ale też korzystać z przysługujących im ulg.

- Szybki system powiadomień to jeden z głównych atutów, jakie ma przynieść miastu aplikacja - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. - Funkcja aplikacji to przede wszystkim powiadomienia i alerty. Sytuacja związana z posiadaniem tunelu, awariami wodociągów, utrudnieniami na drodze, czyli każdy otrzyma to na swój telefon.



- Cyfrowa karta pozwoli także na łatwe korzystanie z codziennych usług - dodaje Mateusz Sieradzki z firmy BPROG, twórcy Cyfrowego Miasta. - System obejmie integrację z systemem płatnego parkowania, z dostępem również do koszyka płatności miejskich dla mieszkańców.



Roczne utrzymanie platformy ma kosztować miasto 56 tys. zł. Umowa została zawarta na 4 lata.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski