Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Świnoujska Karta Wyspiarza. Będzie aplikacja dla mieszkańców

Region Joanna Maraszek

Fot. Urząd Miasta Świnoujście
Fot. Urząd Miasta Świnoujście
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Cyfrową rewolucję przejdzie świnoujska Karta Wyspiarza. Miasto podpisało umowę na stworzenie "Cyfrowego Miasta" czyli aplikacji, dzięki której mieszkańcy będą mogli opłacać podatki, zgłaszać usterki na terenie kurortu, ale też korzystać z przysługujących im ulg.
- Szybki system powiadomień to jeden z głównych atutów, jakie ma przynieść miastu aplikacja - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. - Funkcja aplikacji to przede wszystkim powiadomienia i alerty. Sytuacja związana z posiadaniem tunelu, awariami wodociągów, utrudnieniami na drodze, czyli każdy otrzyma to na swój telefon.

- Cyfrowa karta pozwoli także na łatwe korzystanie z codziennych usług - dodaje Mateusz Sieradzki z firmy BPROG, twórcy Cyfrowego Miasta. - System obejmie integrację z systemem płatnego parkowania, z dostępem również do koszyka płatności miejskich dla mieszkańców.

Roczne utrzymanie platformy ma kosztować miasto 56 tys. zł. Umowa została zawarta na 4 lata.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od 01 listopada oglądane 3627 razy)
  2. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3501 razy)
  3. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od wczoraj oglądane 3329 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3137 razy)
  5. Gigantyczne korki w okolicy Cmentarza Centralnego [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 29 października oglądane 2521 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kibice zadowoleni z losowania Pogoni w Pucharze Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisały o nim światowe media. Został uwieczniony na szczecińskim budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nożownik z Wałcza już w areszcie [WIDEO]
Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty