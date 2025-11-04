Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kołobrzeg inwestuje rekordową kwotę w świąteczne dekoracje

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Będzie jeszcze jaśniej i świąteczniej. Kołobrzeg wyda rekordową kwotę na bożonarodzeniowe ozdoby. Sprawdziliśmy, jakie dekoracje pojawią się na ulicach miasta.
1,5 miliona złotych ma kosztować bożonarodzeniowe przystrojenie Kołobrzegu. To o pół miliona więcej niż przed rokiem. Jakie świąteczne akcenty pojawią się nad morzem?

Rzecznik Urzędu Miasta Michał Kujaczyński tłumaczy, że poza choinką przed ratuszem, domkiem świętego Mikołaja i karuzelą dla dzieci, świecące ozdoby pojawią się w każdej dzielnicy Kołobrzegu.

- Do tego będą figury przestrzenne, renifery, anioły z trąbkami, takie fontanny z bombek. Tych dekoracji przestrzennych będzie kilkadziesiąt. Samych dekoracji na latarniach będzie kilkaset - mówi Kujaczyński.

Do urzędu wpłynęła jedna oferta, która mieści się w cenie zaplanowanej przez władze miasta. Umowa powinna zostać podpisana w ciągu kilku dni, a same dekoracje pojawią się w pierwszych dniach grudnia.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

