Kołobrzeg inwestuje rekordową kwotę w świąteczne dekoracje

Będzie jeszcze jaśniej i świąteczniej. Kołobrzeg wyda rekordową kwotę na bożonarodzeniowe ozdoby. Sprawdziliśmy, jakie dekoracje pojawią się na ulicach miasta.

Edycja tekstu: Michał Król

1,5 miliona złotych ma kosztować bożonarodzeniowe przystrojenie Kołobrzegu. To o pół miliona więcej niż przed rokiem. Jakie świąteczne akcenty pojawią się nad morzem?Rzecznik Urzędu Miasta Michał Kujaczyński tłumaczy, że poza choinką przed ratuszem, domkiem świętego Mikołaja i karuzelą dla dzieci, świecące ozdoby pojawią się w każdej dzielnicy Kołobrzegu.- Do tego będą figury przestrzenne, renifery, anioły z trąbkami, takie fontanny z bombek. Tych dekoracji przestrzennych będzie kilkadziesiąt. Samych dekoracji na latarniach będzie kilkaset - mówi Kujaczyński.Do urzędu wpłynęła jedna oferta, która mieści się w cenie zaplanowanej przez władze miasta. Umowa powinna zostać podpisana w ciągu kilku dni, a same dekoracje pojawią się w pierwszych dniach grudnia.