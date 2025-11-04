Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Złota Rączka dla Seniora. Rusza pilotażowy program dla osób starszych

Region Krzysztof Cichocki

Fot. pixabay.com / beejees (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / beejees (CC0 domena publiczna)
Tam, gdzie pralka się buntuje, żarówka stroi fochy, a meble wydają własne dźwięki, seniorzy będą mogli liczyć na złote ręce fachowca.
Wkrótce w Szczecinie ma ruszyć projekt "Złota Rączka dla Seniora". To program usług społecznych skierowany do osób, które ze względu na swój wiek, zdrowie czy niepełnosprawność, potrzebują pomocy z drobnymi usterkami. Domowych dramatów, jak przyznają szczecińscy seniorzy, nie brakuje.

- To jest potrzebne. - Szczególnie dla tych, którzy nie mają blisko dzieci, wnuków. - Kiedyś sam byłem złotą rączką, wszystko sam robiłem, ale już fizycznie nie daję rady, choć wiem, jak to się robi. - Nawet w kranie coś się zepsuje, leci woda bez przerwy, czy przykręcić jakąś tam śrubkę, bo nie każdy potrafi. - Trafiona sprawa z tą złotą rączką - mówią seniorzy.

Konkurs na wyłonienie potencjalnych wykonawców tej usługi trwa do 17 listopada. To, czy usługa będzie darmowa, będzie zależało od dochodu danej osoby - mówi Maciej Homis z Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.

- Jeżeli będzie to wsparcie realizowane dla osób, które przekraczają to kryterium, to ta odpłata będzie symboliczna. Będzie wynosiła maksymalnie 10 procent kosztu takiej usługi, a pozostałą kwotę - 90 proc. - będziemy pokrywali z pieniędzy z programu - mówi Homis.

Program powinien ruszyć pod koniec tego roku i potrwa przez cały 2026 rok. Na "złotą rączkę" przeznaczyliśmy 200 tysięcy złotych z unijnych środków - mówi Stanisław Kaup, szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej.

- To jest na razie pilotaż. Jeżeli okaże się, że zapotrzebowanie jest dużo większe, to będziemy ten budżet zwiększać. Żeby w kolejnych latach już ten program był w pełni realizowany rok do roku - mówi Kaup.

Ze "złotej rączki" skorzystają osoby po 60. roku życia mieszkające w Szczecinie. Program organizuje Centrum Usług Społecznych.

Edycja tekstu: Michał Król
Domowych dramatów, jak przyznają szczecińscy seniorzy, nie brakuje.
To, czy usługa będzie darmowa, będzie zależało od dochodu danej osoby - mówi Maciej Homis z Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.
Na "złotą rączkę" przeznaczyliśmy 200 tysięcy złotych z unijnych środków - mówi Stanisław Kaup, szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od 01 listopada oglądane 3609 razy)
  2. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3478 razy)
  3. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od wczoraj oglądane 3200 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3129 razy)
  5. Gigantyczne korki w okolicy Cmentarza Centralnego [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 29 października oglądane 2515 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kibice zadowoleni z losowania Pogoni w Pucharze Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisały o nim światowe media. Został uwieczniony na szczecińskim budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczął się Movember, czyli miesiąc świadomości chorób męskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nożownik z Wałcza już w areszcie [WIDEO]

Najnowsze podcasty