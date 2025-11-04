Nabór do sejmiku dla młodzieży

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rusza nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W styczniu rozpocznie się jego trzecia kadencja. Można się zgłaszać od środy do 18 listopada. Zarząd województwa dokona wyboru 30 radnych do końca miesiąca.