Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Nabór do sejmiku dla młodzieży

Region Kamila Kozioł

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Rusza nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W styczniu rozpocznie się jego trzecia kadencja. Można się zgłaszać od środy do 18 listopada. Zarząd województwa dokona wyboru 30 radnych do końca miesiąca.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego m.in. wspiera i upowszechnia ideę samorządności wśród młodzieży, reprezentuje interesy młodzieży przed instytucjami rządowymi i pozarządowymi, a także promuje kulturę.

Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania: złoży formularz zgłoszeniowy. W dniu wyboru ma ukończony 15. rok życia i nie ukończy 25 lat. Posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przedstawi poparcie co najmniej jednej z uprawnionych organizacji (takiej jak młodzieżowa rada gminy, stowarzyszenie, fundacja czy młodzieżowa organizacja akademicka) lub co najmniej 10 osób, które w dniu udzielenia poparcia nie ukończyły 25 lat i mieszkają na terenie województwa. Wyrazi zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku (w przypadku osób niepełnoletnich - zgodę wyraża również rodzic lub opiekun prawny). Weźmie udział w rozmowie kwalifikacyjnej z Komisją Wyborczą.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać skanem na adres e-mail: mlodziez@wzp.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

