Więcej choinek, ozdób i jarmark świąteczny w zupełnie nowym miejscu. Świnoujście szykuje się do obchodów Bożego Narodzenia.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Jedna 15-metrowa stanie tradycyjnie na Placu Wolności, druga, nieco mniejsza przy placu Rybaka, gdzie w tym roku ma się odbyć świąteczny jarmark - mówi Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Świnoujście, tak jak w roku poprzednim, także i w tym zorganizuje Jarmark Bożonarodzeniowy. On się odbędzie od 12 do 21 grudnia. Oczywiście przewidujemy bardzo dużo atrakcji.Prezydent dodaje, że samorząd ani na ozdobach, ani oświetleniu oszczędzać nie zamierza. - W tym roku też miasto postanowiło dokupić trochę ozdób świątecznych. Na pewno Świnoujście nie będzie oszczędzało - zapewnia Kucierski.W tym roku w Świnoujściu na miejskich choinkach pojawić się ma blisko tysiąc bombek. Miasto na dekoracje wyda między 70 a 80 tys. złotych.