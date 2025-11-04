Sąd zdecydował w sprawie nagród dla zwycięzców loterii Buddy

Zwycięzcy loterii Buddy będą mogli odebrać swoje nagrody. Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił zabezpieczenie majątkowe w postaci gwarancji bankowej - tłumaczy Konrad Kujawa, rzecznik prasowy szczecińskiego sądu.

Postępowanie karne dotyczy Adama U. oraz spółki, której jest on członkiem zarządu. Jest ona podejrzana o przestępstwa skarbowe i organizowanie nielegalnej internetowej loterii. By wziąć w niej udział, trzeba było kupić e-booki autorstwa Buddy. Pula nagród była warta 7,5 mln złotych. Prokuratura prowadzi również postępowanie w sprawie Kamila L. - Buddy i kilku innych osób. Usłyszeli oni zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- W ramach postępowania przygotowawczego, które toczy się przed prokuratorem, nie ma jeszcze aktu oskarżenia, zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym o zajęciu środków pieniężnych z gwarancji bankowej. Sąd Okręgowy wczorajszym postanowieniem uchylił to postanowienie prokuratora - powiedział Kujawa.- Według sądu, środki te nie mogły zostać zabezpieczone na potrzeby postępowania karnego. To dlatego, że wcześniej zostały przekazane Skarbowi Państwa na wypłaty nagród - dodaje Kujawa. - Po przeprowadzeniu losowania z 13 października 2024 roku zwycięzcy loterii nie otrzymali swoich nagród, więc uruchomiono gwarancję bankową i przekazano środki dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej, którego zadaniem jest teraz rozliczenie zobowiązań wobec laureatów.