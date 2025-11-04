Mieszkańcy podpowiadają, jak Szczecin mógłby wyglądać w święta

Nie wiadomo jeszcze, kiedy Szczecin uruchomi świąteczne dekoracje, ile to będzie kosztować ani czy w planach jest zakup nowych ozdób. Szczecinianie mają dla władz miasta kilka podpowiedzi.

- Fajnie by było, jakby, tak jak kiedyś, były na lampach girlandy świąteczne porozwieszane. - Światło ozdobne, jakieś gwiazdki. Choinka też by pasowała. - Reniferki i skrzaty. - Najbardziej jakieś oświetlenie zwykłe, może choinka. - Podoba mi się, jak są ozdobione ronda. W Szczecinie jak się przejeżdża, to pięknie są oświetlone, daje to dobry efekt. I drzewa oczywiście. - Tramwaje oklejone w światełka, ładne były, tylko chyba jeździł jeden albo dwa. Jakby było ich trochę więcej, to by było fajnie - mówią szczecinianie.



W zeszłym roku świąteczne dekoracje kosztowały miasto prawie ćwierć miliona złotych. Dla porównania, Kołobrzeg chce w tym roku wydać na ten cel półtora miliona złotych, a Świnoujście od 70 do 80 tysięcy złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski