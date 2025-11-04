Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Mieszkańcy podpowiadają, jak Szczecin mógłby wyglądać w święta

Region Antoni Stefański

Fot. www.pixabay.com/StockSnap(domena publiczna)
Fot. www.pixabay.com/StockSnap(domena publiczna)
Nie wiadomo jeszcze, kiedy Szczecin uruchomi świąteczne dekoracje, ile to będzie kosztować ani czy w planach jest zakup nowych ozdób. Szczecinianie mają dla władz miasta kilka podpowiedzi.
- Fajnie by było, jakby, tak jak kiedyś, były na lampach girlandy świąteczne porozwieszane. - Światło ozdobne, jakieś gwiazdki. Choinka też by pasowała. - Reniferki i skrzaty. - Najbardziej jakieś oświetlenie zwykłe, może choinka. - Podoba mi się, jak są ozdobione ronda. W Szczecinie jak się przejeżdża, to pięknie są oświetlone, daje to dobry efekt. I drzewa oczywiście. - Tramwaje oklejone w światełka, ładne były, tylko chyba jeździł jeden albo dwa. Jakby było ich trochę więcej, to by było fajnie - mówią szczecinianie.

W zeszłym roku świąteczne dekoracje kosztowały miasto prawie ćwierć miliona złotych. Dla porównania, Kołobrzeg chce w tym roku wydać na ten cel półtora miliona złotych, a Świnoujście od 70 do 80 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Antoni Stefański.
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od 01 listopada oglądane 3627 razy)
  2. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3501 razy)
  3. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od wczoraj oglądane 3329 razy)
  4. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3137 razy)
  5. Gigantyczne korki w okolicy Cmentarza Centralnego [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 29 października oglądane 2521 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kibice zadowoleni z losowania Pogoni w Pucharze Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisały o nim światowe media. Został uwieczniony na szczecińskim budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Budowa "Przylądku Pomerania" rozpocznie się w przyszłym roku. "To 186 hektarów nowej Polski" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nożownik z Wałcza już w areszcie [WIDEO]
Cmentarz Centralny po zmroku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty