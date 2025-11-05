Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Wypoczynek i rekreacja nad Miedwiem

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Gmina Warnice chce na nowo zagospodarować przestrzeń turystyczno-rekreacyjną nad jeziorem Miedwie.
Inwestycja powstanie w Wierzbnie, a w jej realizacji pomogą fundusze europejskie przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Wyremontowany zostanie istniejący pomost, wybudowany zostanie slip do wodowania łodzi oraz powstanie strefa plażowa z leżakami i przebieralniami. Staną też place zabaw dla dzieci oraz strefy rekreacyjno-sportowe. Przybędzie również zielonych przestrzeni z nasadzeniami drzew i małą architekturą.

Całość dopełni boisko wielofunkcyjne, scena plenerowa, miejsca dla foodtrucków i kamperów, nowe oświetlenie oraz monitoring.

Koszt prac oszacowano na ponad 4 mln złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

listopad 2025
