Wypoczynek i rekreacja nad Miedwiem

Gmina Warnice chce na nowo zagospodarować przestrzeń turystyczno-rekreacyjną nad jeziorem Miedwie.
Inwestycja powstanie w Wierzbnie, a w jej realizacji pomogą fundusze europejskie przekazane przez Urząd Marszałkowski.
Wyremontowany zostanie istniejący pomost, wybudowany zostanie slip do wodowania łodzi oraz powstanie strefa plażowa z leżakami i przebieralniami. Staną też place zabaw dla dzieci oraz strefy rekreacyjno-sportowe. Przybędzie również zielonych przestrzeni z nasadzeniami drzew i małą architekturą.
Całość dopełni boisko wielofunkcyjne, scena plenerowa, miejsca dla foodtrucków i kamperów, nowe oświetlenie oraz monitoring.
Koszt prac oszacowano na ponad 4 mln złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Wyremontowany zostanie istniejący pomost, wybudowany zostanie slip do wodowania łodzi oraz powstanie strefa plażowa z leżakami i przebieralniami. Staną też place zabaw dla dzieci oraz strefy rekreacyjno-sportowe. Przybędzie również zielonych przestrzeni z nasadzeniami drzew i małą architekturą.
Całość dopełni boisko wielofunkcyjne, scena plenerowa, miejsca dla foodtrucków i kamperów, nowe oświetlenie oraz monitoring.
Koszt prac oszacowano na ponad 4 mln złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna