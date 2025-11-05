Świnoujście. Będzie karta turysty

Opłata dla turystów nad morzem wejdzie w życie za dwa miesiące. Wraz z pojawieniem się aplikacji miejskiej.

Pobranie karty turysty będzie dobrowolne, a jej uiszczenie przyniesie korzyści dla gości uzdrowiska. Na pomysł wprowadzenia cyfrowej karty turysty wpadł samorząd Świnoujścia





Karta turysty ma być częścią miejskiej aplikacji wyjaśnia Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.





- Turysta jednodniowy nie jest w żaden sposób objęty jakimkolwiek systemem zaangażowania w życie codzienne naszego miasta, a korzysta z tego życia. Więc chcemy tutaj zaproponować, żeby za uiszczenie takiej opłaty, symbolicznej, ten turysta miał dostęp do wszystkich aktywności karty, zniżek i bonifikat - powiedziała.

Turyści będą mogli liczyć na zniżki w miejscach turystycznych, niektórych restauracjach i kawiarniach czy komunikacji autobusowej. Samorząd jeszcze nie ustalił wysokości opłaty, zapewnia, że będzie ona symboliczna.