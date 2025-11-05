Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum
Pierwszy w Szczecinie urzędomat stanął przy magistracie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Inwestycja powstała w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. źródło: www.facebook.com/krzystekpiotr
Pierwszy w Szczecinie urzędomat stanął przy magistracie, na ul. Felczaka - poinformował prezydent Piotr Krzystek.
To 93 skrytki, które szybko i wygodnie pozwolą załatwić proste sprawy urzędowe - na początek związane z odbiorem dowodu rejestracyjnego.

Na razie jeszcze trwają prace instalacyjne - uruchomienie - jak zapewnia Krzystek - za kilka tygodni.

Inwestycja powstała w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

