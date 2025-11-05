Pierwszy w Szczecinie urzędomat stanął przy magistracie, na ul. Felczaka - poinformował prezydent Piotr Krzystek.
To 93 skrytki, które szybko i wygodnie pozwolą załatwić proste sprawy urzędowe - na początek związane z odbiorem dowodu rejestracyjnego.
Na razie jeszcze trwają prace instalacyjne - uruchomienie - jak zapewnia Krzystek - za kilka tygodni.
Inwestycja powstała w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
