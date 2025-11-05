Darłowo. Przedszkole do remontu, będzie m.in. biblioteka

Dawne przedszkole w Darłowie będzie obiektem kultury; XIX-wieczny budynek w centrum miasta ma być wyremontowany i wykonane zostaną prace konserwatorskie.
Pomieszczenia obiektu zostaną przeznaczone przede wszystkim dla biblioteki - będą to sale przechowywania księgozbiorów, wypożyczalnia, czytelnia oraz sala odsłuchów.
Ma się tam też pojawić przestrzeń do organizacji spotkań, warsztatów i wystaw, a także punkt informacji turystycznej.
Przyległy teren ma z kolei pełnić funkcję teatru letniego i otwartego forum kulturalnego.
Rewitalizacja ma kosztować prawie 12 mln zł, urząd marszałkowski przekaże na nią 6,5 mln z funduszy unijnych.
Remont ma się zakończyć w 2027 r.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Ma się tam też pojawić przestrzeń do organizacji spotkań, warsztatów i wystaw, a także punkt informacji turystycznej.
Przyległy teren ma z kolei pełnić funkcję teatru letniego i otwartego forum kulturalnego.
Rewitalizacja ma kosztować prawie 12 mln zł, urząd marszałkowski przekaże na nią 6,5 mln z funduszy unijnych.
Remont ma się zakończyć w 2027 r.
Edycja tekstu: Jacek Rujna