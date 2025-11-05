Ostrzeżenie przed oszustwami "na NFZ"

Kolejne oszustwo "na NFZ" - pacjenci otrzymują e-maile z informacją, że ich wniosek o zwrot kosztów zakupu leków "został pozytywnie rozpatrzony". To typowy phishing - ostrzega rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ Małgorzata Olszewska.
W mailu znajduje się przycisk "przejdź do weryfikacji" - jak podkreśla rzeczniczka, to pułapka mająca wyłudzić dane osobowe.
To nie pierwsza próba podszywania się pod NFZ, wcześniej oszuści oferowali apteczki, karty ubezpieczeniowe, a nawet umowy kredytowe na sfinansowanie leczenia.
NFZ prosi, aby zgłaszać próby oszustwa - na policję lub przez stronę internetową.
Jeśli pojawią się wątpliwości co do adresata maila z NFZ, można też zadzwonić na infolinię 800 190 590.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
