Radio Szczecin » Region
Mistrz Świata zadebiutował w Pogoni [ZDJĘCIA]

Region Artur Dyczewski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mistrz Świata z 2018 roku zadebiutował w Pogoni. Benżema Mendi zagrał w sparingowym meczu Dumy Pomorza ze Świtem Szczecin.
Dla Francuza był to pierwszy występ na boisku od kwietnia. Benjamin Mendy był zadowolony ze swojego premierowego meczu w szczecińskiej drużynie.

- Jestem bardzo szczęśliwy z dzisiejszego występu. Mocno pracowałem na to, aby ten dzień nadszedł, to bardzo duży krok dla mnie. Spędziłem na boisku 60 minut. Miałem okazję do gry z kolegami z zespołu przez 60 minut. Jestem bardzo zadowolony z tego. Jestem na dobrej drodze do tego, aby grać dla drużyny w lidze - dodał Mendy.

Pojedynek rozgrywany w formule 2x30 minut zakończył się wygraną Portowców 2:0 po bramkach Patryka Paryzka i Jakuba Lisa. Niewykluczone, że były reprezentant Francji otrzyma szansę debiutu w ekstraklasie w niedzielnym meczu piłkarzy Pogoni z Jagiellonią Białystok w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dodaj komentarz

