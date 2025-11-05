Mistrz Świata zadebiutował w Pogoni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mistrz Świata z 2018 roku zadebiutował w Pogoni. Benżema Mendi zagrał w sparingowym meczu Dumy Pomorza ze Świtem Szczecin.

Dla Francuza był to pierwszy występ na boisku od kwietnia. Benjamin Mendy był zadowolony ze swojego premierowego meczu w szczecińskiej drużynie.



- Jestem bardzo szczęśliwy z dzisiejszego występu. Mocno pracowałem na to, aby ten dzień nadszedł, to bardzo duży krok dla mnie. Spędziłem na boisku 60 minut. Miałem okazję do gry z kolegami z zespołu przez 60 minut. Jestem bardzo zadowolony z tego. Jestem na dobrej drodze do tego, aby grać dla drużyny w lidze - dodał Mendy.



Pojedynek rozgrywany w formule 2x30 minut zakończył się wygraną Portowców 2:0 po bramkach Patryka Paryzka i Jakuba Lisa. Niewykluczone, że były reprezentant Francji otrzyma szansę debiutu w ekstraklasie w niedzielnym meczu piłkarzy Pogoni z Jagiellonią Białystok w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas