"Szukamy dzieciom najlepszych rodziców, nie odwrotnie". Zbliża się Dzień Adopcyjny

Adopcja to nie tylko przepisy, ale przede wszystkim miłość dana dziecku - tłumaczyła, w audycji "Zapytaj Eksperta", psycholog Lidia Warawan z Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
- To nie jest tak, że my szukamy kandydatom dzieci, tylko dzieciom szukamy najlepszych rodziców. Takich rodziców, którzy będą w stanie zaspokoić potrzeby danego dziecka - dodała Warawan.
Proces adopcyjny jest bardzo długi, wymaga wielu procedur, testów i spotkań z psychologami, ale pozwala rozwiać wątpliwości - tłumaczyła Warawan. - Jacy kandydaci są, jakie mają osobowości, temperamenty czy zasoby. To jest takie lustro dla nich, które pokazuje im jacy są. To wszystko daje im bardzo ważną informację o tym, nad czym ewentualnie powinni pracować, aby zostać najlepszymi rodzicami - podkreśla Warawan.
W Polsce rocznie do adopcji trafia około tysiąca czterystu dzieci, podczas gdy na adopcję czeka ponad 15 tysięcy.
Dzień Adopcyjny obchodzony jest w Polsce 9 listopada. Jego celem jest promowanie rodzicielstwa adopcyjnego i wsparcie rodzin adopcyjnych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Proces adopcyjny jest bardzo długi, wymaga wielu procedur, testów i spotkań z psychologami, ale pozwala rozwiać wątpliwości - tłumaczyła Warawan. - Jacy kandydaci są, jakie mają osobowości, temperamenty czy zasoby. To jest takie lustro dla nich, które pokazuje im jacy są. To wszystko daje im bardzo ważną informację o tym, nad czym ewentualnie powinni pracować, aby zostać najlepszymi rodzicami - podkreśla Warawan.
W Polsce rocznie do adopcji trafia około tysiąca czterystu dzieci, podczas gdy na adopcję czeka ponad 15 tysięcy.
Dzień Adopcyjny obchodzony jest w Polsce 9 listopada. Jego celem jest promowanie rodzicielstwa adopcyjnego i wsparcie rodzin adopcyjnych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- To nie jest tak, że my szukamy kandydatom dzieci, tylko dzieciom szukamy najlepszych rodziców. Takich rodziców, którzy będą w stanie zaspokoić potrzeby danego dziecka - dodała Warawan.