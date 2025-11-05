"Szukamy dzieciom najlepszych rodziców, nie odwrotnie". Zbliża się Dzień Adopcyjny

Fot. pixabay.com / Myriams-Fotos (CC0 domena publiczna)

Adopcja to nie tylko przepisy, ale przede wszystkim miłość dana dziecku - tłumaczyła, w audycji "Zapytaj Eksperta", psycholog Lidia Warawan z Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

- To nie jest tak, że my szukamy kandydatom dzieci, tylko dzieciom szukamy najlepszych rodziców. Takich rodziców, którzy będą w stanie zaspokoić potrzeby danego dziecka - dodała Warawan.



Proces adopcyjny jest bardzo długi, wymaga wielu procedur, testów i spotkań z psychologami, ale pozwala rozwiać wątpliwości - tłumaczyła Warawan. - Jacy kandydaci są, jakie mają osobowości, temperamenty czy zasoby. To jest takie lustro dla nich, które pokazuje im jacy są. To wszystko daje im bardzo ważną informację o tym, nad czym ewentualnie powinni pracować, aby zostać najlepszymi rodzicami - podkreśla Warawan.



W Polsce rocznie do adopcji trafia około tysiąca czterystu dzieci, podczas gdy na adopcję czeka ponad 15 tysięcy.



Dzień Adopcyjny obchodzony jest w Polsce 9 listopada. Jego celem jest promowanie rodzicielstwa adopcyjnego i wsparcie rodzin adopcyjnych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas