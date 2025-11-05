Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Szukamy dzieciom najlepszych rodziców, nie odwrotnie". Zbliża się Dzień Adopcyjny

Region Kamila Kozioł

Fot. pixabay.com / Myriams-Fotos (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Myriams-Fotos (CC0 domena publiczna)
Adopcja to nie tylko przepisy, ale przede wszystkim miłość dana dziecku - tłumaczyła, w audycji "Zapytaj Eksperta", psycholog Lidia Warawan z Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
- To nie jest tak, że my szukamy kandydatom dzieci, tylko dzieciom szukamy najlepszych rodziców. Takich rodziców, którzy będą w stanie zaspokoić potrzeby danego dziecka - dodała Warawan.

Proces adopcyjny jest bardzo długi, wymaga wielu procedur, testów i spotkań z psychologami, ale pozwala rozwiać wątpliwości - tłumaczyła Warawan. - Jacy kandydaci są, jakie mają osobowości, temperamenty czy zasoby. To jest takie lustro dla nich, które pokazuje im jacy są. To wszystko daje im bardzo ważną informację o tym, nad czym ewentualnie powinni pracować, aby zostać najlepszymi rodzicami - podkreśla Warawan.

W Polsce rocznie do adopcji trafia około tysiąca czterystu dzieci, podczas gdy na adopcję czeka ponad 15 tysięcy.

Dzień Adopcyjny obchodzony jest w Polsce 9 listopada. Jego celem jest promowanie rodzicielstwa adopcyjnego i wsparcie rodzin adopcyjnych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- To nie jest tak, że my szukamy kandydatom dzieci, tylko dzieciom szukamy najlepszych rodziców. Takich rodziców, którzy będą w stanie zaspokoić potrzeby danego dziecka - dodała Warawan.
- To wszystko daje im bardzo ważną informację o tym, nad czym ewentualnie powinni pracować, aby zostać najlepszymi rodzicami - podkreśla Warawan.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od 01 listopada oglądane 3724 razy)
  2. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od przedwczoraj oglądane 3698 razy)
  3. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3601 razy)
  4. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od wczoraj oglądane 3452 razy)
  5. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3192 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczeciński urzędomat zacznie działać za kilka tygodni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Heweliusz to wielka produkcja o naszej wielkiej katastrofie. "Walczyliśmy z żywiołami" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kibice zadowoleni z losowania Pogoni w Pucharze Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisały o nim światowe media. Został uwieczniony na szczecińskim budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczął się Movember, czyli miesiąc świadomości chorób męskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty