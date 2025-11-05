Przeciwnicy i zwolennicy spotkali się ws. Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Argumenty za i przeciw przedstawili samorządowcy z Gryfina, Kołbaskowa i Szczecina w sprawie powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Raczej nie udało się w tej sprawie wypracować kompromisu - mówi Łukasz Kamiński, mieszkaniec Gryfina, inicjator petycji do prezydenta o zawetowanie ustawy o powołaniu Parku Narodowego.- Przekonaliśmy się wszyscy, że warto rozmawiać i że ta dyskusja jest bardzo potrzebna. Działanie, które ministerstwo podjęło w celu wykluczenia gminy Gryfino było błędem. Każde z nas widzi zarówno te możliwości, jak i ryzyko - podkreśla Kamiński.Spotkanie trwało około trzech godzin, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy przedstawili swoje argumenty - mówi Przemysław Słowik, radny Szczecina z Koalicji Obywatelskiej Zielonych.- Przekonywaliśmy pana ministra Boguckiego... Powołanie parku jest bardzo dobrym pomysłem dla regionu, dla poszczególnych gmin, dla natury i dla mieszkańców. I czekamy, zobaczymy jaka będzie decyzja pana prezydenta. Nie dostaliśmy jednoznacznych odpowiedzi. Prezydent cały czas analizuje sytuację i podejmie decyzję, która będzie korzystać nie tylko z perspektywy gminy, ale również całego państwa - dodaje Słowik.Prezydent Karol Nawrocki ma czas do piątku, aby podjąć decyzję, czy podpisać ustawę powołującą park.