Radio Szczecin
Brutalny gwałciciel z Kołobrzegu stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

Region Przemysław Polanin

Fot. pixabay.com / dianacibotari1991 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / dianacibotari1991 (CC0 domena publiczna)
Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu mieszkańcowi Kołobrzegu, który stanie przed sądem za brutalny gwałt na dwóch kobietach. Mężczyzna działał w warunkach recydywy.
Chodzi o zdarzenie z lutego bieżącego roku. Dramat rozegrał się w jednym z mieszkań na osiedlu Ogrody. To tu Jacek G., 44-latek z Kołobrzegu miał brutalnie zgwałcić dwie kobiety.
Mężczyzna został zatrzymany tuż po zdarzeniu.

Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie mówi, że mężczyzna wykazał się brutalnością wobec swoich ofiar. - Te panie bił po twarzach i głowach, uderzał ich głowami o podłogę, kopał po brzuchach, a także doprowadził do odbycia stosunków - wymienia Dziadczyk.

44-latek odpowie również za kierowanie gróźb w stronę zgwałconych kobiet. Jacek G. stanie przed sądem w Kołobrzegu. Jako, że działał w warunkach recydywy, grozi mu kara 22 i pół roku więzienia. Mężczyzna od czasu zatrzymania przebywa w areszcie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
