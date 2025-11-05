Brutalny gwałciciel z Kołobrzegu stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

Fot. pixabay.com / dianacibotari1991 (CC0 domena publiczna)

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu mieszkańcowi Kołobrzegu, który stanie przed sądem za brutalny gwałt na dwóch kobietach. Mężczyzna działał w warunkach recydywy.

Chodzi o zdarzenie z lutego bieżącego roku. Dramat rozegrał się w jednym z mieszkań na osiedlu Ogrody. To tu Jacek G., 44-latek z Kołobrzegu miał brutalnie zgwałcić dwie kobiety.

Mężczyzna został zatrzymany tuż po zdarzeniu.



Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie mówi, że mężczyzna wykazał się brutalnością wobec swoich ofiar. - Te panie bił po twarzach i głowach, uderzał ich głowami o podłogę, kopał po brzuchach, a także doprowadził do odbycia stosunków - wymienia Dziadczyk.



44-latek odpowie również za kierowanie gróźb w stronę zgwałconych kobiet. Jacek G. stanie przed sądem w Kołobrzegu. Jako, że działał w warunkach recydywy, grozi mu kara 22 i pół roku więzienia. Mężczyzna od czasu zatrzymania przebywa w areszcie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas