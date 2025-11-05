Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Świnoujski falochron ze Stawą Młyny ma przejść renowację

Region Joanna Maraszek

Zdjęcie poglądowe. Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie poglądowe. Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Być może dojdzie do wydłużenia świnoujskiego falochronu ze Stawą Młyny. Niewykluczone, że i sam symbol Świnoujścia, czyli Wiatrak zmieni swoje miejsce.
Plany remontu falochronu zachodniego, choć są bardzo wstępne, wiadomo, że się zrealizują informuje Ewa Wieczorek, rzecznik Urzędu Morskiego w Szczecinie.

- Falochron ma się zmienić i przejść renowacje, ale do tego jest jeszcze przed Urzędem Morskim w Szczecinie bardzo długa droga - podkreśla Wieczorek.

Dodaje, że o obecny na falochronie symbol Świnoujścia mieszkańcy i turyści mogą być spokojni.

- Nie ma tutaj mowy o tym, żeby Stawa Młyny zniknęła z tego falochronu. Tu będzie kwestia tylko tego, gdzie ona się znajdzie. Czy zostanie w tym miejscu, w którym jest, czy może będzie przeniesiona na nasadę falochronu - tłumaczy Wieczorek.

Wagę tego elementu podkreśla Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. - Jest wpisana absolutnie w tożsamość, w historię, w lokalność naszego miasta - dodaje.

Remont falochronu ma być wykonany do 2036 roku. Koszt remontu wyniesie kilkaset mln. zł. Urząd Morski jest na etapie poszukiwań źródeł finansowania.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

