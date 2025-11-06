Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia pracowników

Jesteśmy z Wami od 80 lat. Ale jesteśmy z wami, właściwie o każdej porze dnia i nocy. Sprawdzamy dla Was sytuację drogową, pogodę, dzielimy się najnowszymi i najważniejszymi informacjami. A w czwartek chcemy, żebyście razem z nami świętowali 80. urodziny Radia Szczecin, bo to dla nas - więcej niż praca, to istotna część życia i przygoda.

Jak się ona zaczęła? Swoje początki w Radiu Szczecin wspominają pracownicy.

- Zaczynałem pracę jeszcze w starej rozgłośni. Uczyłem się wtedy i Jerzy Ruta powiedział, żebym usiadł przy konsolecie, nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Okazało się, że mam zrobić pierwszego tzw. miksa, ręce mi się trzęsły, drżałem cały, pełny w emocjach. To było zaskoczenie, bo wcześniej tego nigdy nie robiłem - wspomina realizator Jacek Bukianiec.





- Zaczynałem od tego, od czego się rzeczywiście zaczyna, od tej przysłowiowej dziury na ulicy. Ja byłem kiedyś zielonym detektywem - wspomina prezenter Grzegorz Lament.



- Przyszłam pierwszy raz do radia, kiedy byłam na studiach podyplomowych i to była taka wycieczka. I myślę, że to był jedyny przypadek w moim życiu miłości od pierwszego wejrzenia - dodaje zastępczyni Redaktora Naczelnego i kierowniczka Redakcji Informacji Elżbieta Bielecka.



- Pierwszym, takim największym zaskoczeniem było dla mnie to, co może mieć wielu słuchaczy. Spotkanie ludzi, których znamy z głosu, ale nie mamy pojęcia, jak oni wyglądają. Wtedy radio jeszcze było przed remontem, mieliśmy tu muzeum, były stare radioodbiorniki - mówi Michał Król, kierownik Redakcji Online.

W czwartek w Filharmonii w Szczecinie odbędzie się uroczysta gala z okazji naszego święta, w której wezmą udział także nasi słuchacze.



Radio Szczecin zaczęło nadawać w grudniu 1945 roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Pierwsze wspomnienia mam takie, że zostałem oprowadzany przez dyrektorów. Natknąłem się na Adama Wosika, którego znałem. Tak, żeśmy się zagadali, że panowie dyrektorzy stali, czekali na mnie dosłownie chwilę, patrząc tak z przymrużeniem oka - wspomina Jędrzej Gawroński z działu techniki.- Pamiętam też pierwsze nagranie w Radiu Szczecin. I ja w krótkich spodenkach, czerwonych rajstopkach poszłam do pana Marka Tałasiewicza. Przyszłam, powiedziałam dzień dobry, a pan Marek zapytał: Pani redaktor o której będzie? - mówi dziennikarka Joanna Skonieczna.