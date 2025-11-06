Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Goście "RSnW" o długu alimentacyjnym: skala problemu rośnie

Region Kamila Kozioł

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Dług alimentacyjny bije rekordy, a skala problemu rośnie - uważają goście audycji "Radio Szczecin na wieczór".
- Dlatego skalę problemu trzeba nagłaśniać - mówi aplikantka radcowska Dagmara Adamiak. - Powstał rejestr dłużników i wszelkie badania pokazują, że rzeczywiście wpisanie do tego rejestru, zgłoszenie do tego rejestru, bo to nie jest obowiązkowe... jeśli ta osoba pojawia się w tym rejestrze dłużników, pokazuje, że to ściąganie alimentów staje się skuteczniejsze.

- Osoby niepłacące alimentów można pociągnąć do odpowiedzialności karnej, aby zwiększyć skuteczność jej egzekwowania. Trzeba częściej sięgać po środki zaradcze - mówi adwokatka Sara Balcerowicz. - Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego to też jest przestępstwo. Jest też możliwość zabrania takiemu alimenciarzowi prawa jazdy. Wydaje mi się, że dopóki osoba uchylająca się od alimentów nie zostanie prawnie postawiona przy ścianie, ma takie poczucie, że może to prawo naginać, może tego prawa nie przestrzegać.

Przeciętny dłużnik winien jest dziecku niemal 60 tys. złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Dlatego skalę problemu trzeba nagłaśniać - mówi aplikantka radcowska Dagmara Adamiak.
- Osoby niepłacące alimentów można pociągnąć do odpowiedzialności karnej, aby zwiększyć skuteczność jej egzekwowania. Trzeba częściej sięgać po środki zaradcze - mówi adwokatka Sara Balcerowicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od 03 listopada oglądane 3753 razy)
  2. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od 01 listopada oglądane 3749 razy)
  3. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od przedwczoraj oglądane 3596 razy)
  4. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od wczoraj oglądane 3592 razy)
  5. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3207 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 8:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczeciński urzędomat zacznie działać za kilka tygodni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Heweliusz to wielka produkcja o naszej wielkiej katastrofie. "Walczyliśmy z żywiołami" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kibice zadowoleni z losowania Pogoni w Pucharze Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisały o nim światowe media. Został uwieczniony na szczecińskim budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczął się Movember, czyli miesiąc świadomości chorób męskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty