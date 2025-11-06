Unijne dofinansowanie dla szpitala w Sławnie

Powiatowa placówka otrzyma blisko 2 miliony złotych z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. W czwartek zostanie podpisana umowa w tej sprawie.
Inwestycja przewiduje rozbudowę pracowni endoskopii, wykonanie prac remontowych oraz zakup sprzętu medycznego, w tym m.in: dwóch wideogastroskopów oraz wideokolonoskopów, aparatu do znieczulenia, kolumny anestezjologicznej oraz kolumny endoskopowej z torem wizyjnym, łóżek do intensywnej terapii, stołu zabiegowego i wózka reanimacyjnego. Ponadto zaplanowano prace remontowe pozwalające przystosować dawny oddział pediatryczny do aktualnych standardów. W ramach nowej pracowni powstaną: rejestracja, pomieszczenie nadzoru po zabiegu, magazyn sprzętu medycznego i poczekalnia.
Wartość całej inwestycji oszacowano na ponad 2,5 mln złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Wartość całej inwestycji oszacowano na ponad 2,5 mln złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski