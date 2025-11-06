OSP w Bornem Sulinowie będzie mieć nową remizę

Ruszyła budowa nowoczesnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie.
Jak podaje portal iszczecinek.pl, koszt całej inwestycji to ponad cztery miliony złotych, z czego dwa miliony pochodzą z rządowego programu Polski Ład.
Zakończenie robót zaplanowano na koniec września przyszłego roku. W nowej remizie znajdzie się sala szkoleniowa, biuro, magazyny oraz zaplecze socjalne z prysznicami i szatniami. Powstanie też parking.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
