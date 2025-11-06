Niepodległościowe śpiewanie w Teatrze Letnim

Szczecińskie Dźwięki Niepodległości, czyli wspólne śpiewanie w Teatrze Letnim. To już w najbliższą niedzielę.
Odbędzie się muzyczne spotkanie mieszkańców, którzy wspólnie uczczą 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie” – Reprezentacyjny Zespół Pomorza Zachodniego i Honorowy Ambasador Szczecina.
Wraz z artystami uczestnicy stworzą wielką, biało-czerwoną orkiestrę, śpiewając najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Początek o 12.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
