Sedinum | Leszek Herman
Niepodległościowe śpiewanie w Teatrze Letnim

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Teatr Letni. Zdjęcie archiwalne. Fot. szczecin.eu
Szczecińskie Dźwięki Niepodległości, czyli wspólne śpiewanie w Teatrze Letnim. To już w najbliższą niedzielę.
Odbędzie się muzyczne spotkanie mieszkańców, którzy wspólnie uczczą 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie” – Reprezentacyjny Zespół Pomorza Zachodniego i Honorowy Ambasador Szczecina.

Wraz z artystami uczestnicy stworzą wielką, biało-czerwoną orkiestrę, śpiewając najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Początek o 12.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najnowsze podcasty