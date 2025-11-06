Wielkie odkurzacze wyjadą na ulice Świnoujścia

Zdjęcie poglądowe. Fot. Michał Król [Radio Szczecin/Archiwum]

Ulica po ulicy, chodnik po chodniku. W Świnoujściu trwa wielkie sprzątanie liści, które w ciągach komunikacyjnych mogą stwarzać zagrożenie.

Wkrótce całe miasto ma być wysprzątane. Mieszkańcy nie będą musieli obawiać się o śliską nawierzchnię.



Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu podpowiada, by szczególnie zmotoryzowani mieszkańcy, zwrócili uwagę na harmonogram sprzątania ulic. - Jedna ulica, raz w miesiącu. Zamiatane są za pomocą specjalnie jeżdżących pojazdów, które mają wielkie odkurzacze i za pomocą szczotek zabierają wszystkie liście. Prosimy o to, żeby kierowcy na przykład zaparkowali auto na sąsiedniej ulicy - mówi Basałygo.



Harmonogram sprzątania świnoujskich ulic znajduje się na stronie miasta.



