Goście "RSnW" wspominali radiowe jubileusze

Olśniewające i niezapomniane wydarzenia. Z okazji 80-lecia Radia Szczecin pracownicy i współpracownicy rozgłośni wspominali ubiegłe jubileusze.

W audycji "Radio Szczecin na wieczór" wspominane było między innymi półwiecze radia. Na tę okazję profesor Janusz Stalmierski skomponował "Symfonię czterech snów", która wybrzmiała w szczecińskiej filharmonii.- Ja wtedy wybrałem bardzo piękne fragmenty angielskich poetów XIX wieku m.in. Johna Blake'a i innych do tego zadania. Włączył się w to ówczesny chór Politechniki Szczecińskiej z Janem Szyrockim i w sumie udało nam się chyba - podsumował Stalmierski.Była kierownik redakcji muzycznej Anna Koprowicz wspomina, jak jej redakcja odpowiedzialna była za organizację tego wydarzenia.- Mnóstwo gości, trzeba było podać tych, którzy powinni być na takim koncercie. Ogromne zainteresowanie Programu 2 Polskiego Radia. Wydarzenie było rzeczywiście wielkie - wspominała Koprowicz.Pierwsze słowa na antenie Radia Szczecin padły w grudniu 1945 roku. Oficjalne otwarcie rozgłośni nastąpiło miesiąc później, w styczniu roku 1946.