Sedinum | Leszek Herman
Wizja pracy z mikrofonem za 10 lat oczami radiowców

Region Julia Nowicka

Kacper Narodzonek mówi o tym, jak może wyglądać praca za 10 lat. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Sztuczna inteligencja, szybszy dostęp do informacji czy też muzyka generowana przez komputery. Technologia idzie na przód - również w rozgłośniach radiowych. Pracownicy Radia Szczecin - w trakcie czwartkowej gali 80-lecia rozgłośni - opisywali, jak wyglądać będzie ich praca za kolejne 10 lat.
- Pewnie technologie pójdą do przodu, boimy się trochę sztucznej inteligencji, ale jesteśmy takimi zawodowcami, że nikt nas nie jest w stanie podrobić - mówi Piotr Tolko.

- Ja mam nadzieję, że jeszcze będę pracować za 10 lat. A że czytam wiadomości, to mam nadzieję, że dane mi będzie czytać wiadomości. Nie, myślę, że z tą sztuczną inteligencją to jeszcze w radiu poczekamy. Może w telewizji, ale w radiu myślę, że nie - uważa Anna Arabska-Szmajdzińska.

- Może transkrypcja tekstów jeszcze szybsza, bo to się bardzo przydaje. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie tak, że dalej będziemy siedzieć i mówić słuchaczom, jak wygląda sytuacja na drogach, w pogodzie czy w informacjach - dodaje Kacper Narodzonek.

- Mam nadzieję, że nie będziemy grać utworów stworzonych przez AI, które już wychodzą. Ja przynajmniej będę na pewno grała te stworzone przez prawdziwych artystów - zapewnia Milena Milewska.

W ramach Jubileuszu 80-lecia Radio Szczecin zaplanowało szereg koncertów dla mieszkańców. Jeden z nich poświęcony będzie najstarszym szczecińskim przebojom.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
