Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Jan Holoubek: chodzi o to, żebyśmy wszyscy grali do jednej bramki

Region Małgorzata Frymus

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Reżyseria to praca zbiorowa - powiedział w piątkowych "Rozmowach pod krawatem" Jan Holoubek, reżyser serialu "Heweliusz". Serial od dwóch dni dostępny jest na jednej z platform streamingowych.
Jan Holoubek

Jan Holoubek

Reżyser "Heweliusza": artyści musieli się zmierzyć z żywiołem
Heweliusz to wielka produkcja o naszej wielkiej katastrofie. "Walczyliśmy z żywiołami" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Filharmonia w Szczecinie. Przedpremierowy pokaz "Heweliusza" [WIDEO]
Reżyser autorskich seriali: "Rojst" czy "Wielka woda" nie przypisuje sukcesów tylko sobie. Jan Holoubek, obecny niedawno w Szczecinie przyznał, że za dobrym filmem stoi świetna ekipa.

- To nie chodzi o ego, tylko chodzi o to, żebyśmy wszyscy grali do jednej bramki i tak właśnie się dzieje. I reżyser nie jest od tego, żeby udowadniać wszystkim wokół, że jest mądrzejszy i lepszy, tylko od tego, żeby zebrać zespół zdolnych ludzi i dać im te swoje zdolności zrealizować - powiedział Holoubek.

Jan Holoubek pracuje nad kolejnym serialem "Dziki, dziki wschód" i to opowieść o wojnie na wschodzie okupowanej Polski.

- Chcę tym serialem powiedzieć, że nienawiść jest zamknięta w cyklu i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Można ją przerwać, ale jak pokazuje rzeczywistość, nic się ludzie nie uczą - przyznał reżyser.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Reżyser autorskich seriali: "Rojst" czy "Wielka woda" nie przypisuje sukcesów tylko sobie. Jan Holoubek, obecny niedawno w Szczecinie przyznał, że za dobrym filmem stoi świetna ekipa.
Jan Holoubek pracuje nad kolejnym serialem "Dziki, dziki wschód" i to opowieść o wojnie na wschodzie okupowanej Polski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od wczoraj oglądane 12246 razy)
  2. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od przedwczoraj oglądane 4380 razy)
  3. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od 03 listopada oglądane 3955 razy)
  4. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 3940 razy)
  5. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od 01 listopada oglądane 3806 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
Kolejne zmiany dla kierowców na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi pobiegli dla niepodległej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński urzędomat zacznie działać za kilka tygodni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Heweliusz to wielka produkcja o naszej wielkiej katastrofie. "Walczyliśmy z żywiołami" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kibice zadowoleni z losowania Pogoni w Pucharze Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty