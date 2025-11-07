Jan Holoubek: chodzi o to, żebyśmy wszyscy grali do jednej bramki

Reżyseria to praca zbiorowa - powiedział w piątkowych "Rozmowach pod krawatem" Jan Holoubek, reżyser serialu "Heweliusz". Serial od dwóch dni dostępny jest na jednej z platform streamingowych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Reżyser autorskich seriali: "Rojst" czy "Wielka woda" nie przypisuje sukcesów tylko sobie. Jan Holoubek, obecny niedawno w Szczecinie przyznał, że za dobrym filmem stoi świetna ekipa.- To nie chodzi o ego, tylko chodzi o to, żebyśmy wszyscy grali do jednej bramki i tak właśnie się dzieje. I reżyser nie jest od tego, żeby udowadniać wszystkim wokół, że jest mądrzejszy i lepszy, tylko od tego, żeby zebrać zespół zdolnych ludzi i dać im te swoje zdolności zrealizować - powiedział Holoubek.Jan Holoubek pracuje nad kolejnym serialem "Dziki, dziki wschód" i to opowieść o wojnie na wschodzie okupowanej Polski.- Chcę tym serialem powiedzieć, że nienawiść jest zamknięta w cyklu i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Można ją przerwać, ale jak pokazuje rzeczywistość, nic się ludzie nie uczą - przyznał reżyser.