Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zamiast dzwonka, w roli głównej hymn i wielka biało-czerwona. Cztery dni przed Narodowym Świętem Niepodległości uczniowie szczecińskiej Szkoły Podstawowej numer 63 z Oddziałami Integracyjnymi po raz kolejny pokazali, że patriotyzm ma też młodą twarz.
Prawie pół tysiąca uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina, sprzed szkoły prosto na plac Solidarności, żeby - równo o godzinie 11:11 odśpiewać hymn.

- Odzyskaliśmy niepodległość i co roku to świętujemy. - Trzeba pielęgnować polską historię, trzeba wspomnieć naszych przodków, którzy przelewali krew za naszą ojczyznę. - Żeby pokazać, że jest się patriotą - mówiły dzieci.

- Co roku idziemy ulicami miasta z tą flagą, żeby pokazać wszystkim, że w młodzieży siła. Pamiętamy o symbolach narodowych, że jesteśmy częścią większej społeczności, jakim jest świat, Europa, ale Polska będzie dla nas zawsze najważniejsza - mówi Joanna Połoć-Trusiuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

Stumetrową flagę uszyli uczniowie, rodzice i nauczyciele podczas obchodów 100-lecia Narodowego Święta Niepodległości.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

