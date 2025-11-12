Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Walka z kornikiem drukarzem na Cmentarzu Centralnym [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Walka z kornikiem drukarzem na szczecińskim Cmentarzu Centralnym przynosi efekty - informuje Zakład Usług Komunalnych.
Choć pojawiają się nowe miejsca gdzie szkodnik zaatakował, to służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Obecnie na szczecińskiej nekropoli ponad pół tysiąca drzew jest poddawana specjalnej kuracji.

Od ubiegłego roku miasto zabezpieczyło 150 m.in. świerków, modrzewi i sosen.

- Zostały rozmieszczone nowe pułapki feromonowe, rozmieszczono lepy przeciw kornikowi, zostały one owinięte specjalną siatką nasączoną preparatem owadobójczym, a wokół nich rozłożona została geowłóknina, która również zabezpiecza system korzeniowy - mówi Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu.

Mimo to w ostatnim roku wycięto ponad 100 iglaków.

- W ciągu ostatniego roku konieczne było usunięcie około 120 takich obumarłych drzew. Natomiast w miejscu wszystkich usuniętych drzew pojawiają się nowe nasadzenia; łącznie w ciągu roku 360 nowych drzew - dodaje Łątka.

Walka z kornikiem drukarzem na Cmentarzu Centralnym trwa od prawie sześciu lat.

