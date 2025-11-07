Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Kombatanci spotkali się z uczniami i harcerzami ze Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W szczecińskim Teatrze Polskim odbyło się kolejne "Spotkanie Pokoleń".
W sali im. Jana Banuchy zebrało się około 250 kombatantów, weteranów, seniorów i pionierów Ziemi Zachodniopomorskiej oraz uczniów lokalnych szkół i harcerzy z Zachodniopomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

- Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni za to, ile dobrego zrobiliście dla Polski i Pomorza Zachodniego - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Ta 107. rocznica Święta Niepodległości dla nas tutaj na Pomorzu Zachodnim ma wymiar szczególny, bo jednocześnie obchodzimy 80-lecie polskiej administracji, polskości na tych ziemiach - dodał Geblewicz.

- Cieszę się, że doczekaliśmy tego dnia, w którym możemy opowiedzieć młodym ludziom naszą historię - powiedział Tadeusz Szumowski, który w wieku 3 lat w 1940 roku został zesłany ze swoją rodziną na Syberię.

- Są pokolenia, które sobie tego nawet nie wyobrażają. Staramy się to przekazać, żeby pamięć o gehennie jaką przeżyliśmy przetrwała, tak żeby to się więcej nie powtórzyło. W takich czasach żyjemy burzliwych, że może być różnie, ale nie poddajemy się... - podkreślił Szumowski.

Marszałek województwa odznaczył najbardziej zasłużonych pionierów i kombatantów honorowymi odznakami Gryfa Zachodniopomorskiego.

W ramach "Spotkania Pokoleń" odbyły się również występy artystyczne i międzypokoleniowa debata z udziałem kombatantów, harcerzy i uczniów. Całość zakończyła się wspólnym śpiewaniem ze skautami i koncertem akordeonowym.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni za to, ile dobrego zrobiliście dla Polski i Pomorza Zachodniego - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
- Cieszę się, że doczekaliśmy tego dnia, w którym możemy opowiedzieć młodym ludziom naszą historię - powiedział Tadeusz Szumowski, który w wieku 3 lat w 1940 roku został zesłany ze swoją rodziną na Syberię.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od wczoraj oglądane 12332 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 4621 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od przedwczoraj oglądane 4458 razy)
  4. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od 03 listopada oglądane 4030 razy)
  5. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4022 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jan Holoubek
Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
Kolejne zmiany dla kierowców na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi pobiegli dla niepodległej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty