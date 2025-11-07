Kombatanci spotkali się z uczniami i harcerzami ze Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W szczecińskim Teatrze Polskim odbyło się kolejne "Spotkanie Pokoleń".

W sali im. Jana Banuchy zebrało się około 250 kombatantów, weteranów, seniorów i pionierów Ziemi Zachodniopomorskiej oraz uczniów lokalnych szkół i harcerzy z Zachodniopomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.



- Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni za to, ile dobrego zrobiliście dla Polski i Pomorza Zachodniego - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Ta 107. rocznica Święta Niepodległości dla nas tutaj na Pomorzu Zachodnim ma wymiar szczególny, bo jednocześnie obchodzimy 80-lecie polskiej administracji, polskości na tych ziemiach - dodał Geblewicz.



- Cieszę się, że doczekaliśmy tego dnia, w którym możemy opowiedzieć młodym ludziom naszą historię - powiedział Tadeusz Szumowski, który w wieku 3 lat w 1940 roku został zesłany ze swoją rodziną na Syberię.



- Są pokolenia, które sobie tego nawet nie wyobrażają. Staramy się to przekazać, żeby pamięć o gehennie jaką przeżyliśmy przetrwała, tak żeby to się więcej nie powtórzyło. W takich czasach żyjemy burzliwych, że może być różnie, ale nie poddajemy się... - podkreślił Szumowski.



Marszałek województwa odznaczył najbardziej zasłużonych pionierów i kombatantów honorowymi odznakami Gryfa Zachodniopomorskiego.



W ramach "Spotkania Pokoleń" odbyły się również występy artystyczne i międzypokoleniowa debata z udziałem kombatantów, harcerzy i uczniów. Całość zakończyła się wspólnym śpiewaniem ze skautami i koncertem akordeonowym.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

