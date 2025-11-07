PKP Intercity przygotowane na długi weekend

290 dodatkowych wagonów w ponad 230 składach na najpopularniejszych trasach - tak PKP Intercity przygotowało się do długiego, listopadowego weekendu.

Edycja tekstu: Michał Król

Od 7 do 12 listopada pociągów będzie więcej - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intericty.- Wzmocniliśmy i wydłużyliśmy pociągi jadące w popularnych kierunkach. To są m.in. takie trasy jak Gdynia-Warszawa, z Warszawy do Szczecina, z Warszawy do Kołobrzegu, Przemyśl, Kraków, Wrocław, Poznań, nawet do Ustki - mówi Dutkiewicz.Od soboty na stacji Warszawa Centralna zaplanowano prace torowe związane z budową układu czterech nowych rozjazdów. Spowoduje to zmiany w organizacji ruchu, między innymi na trasie Szczecin - Warszawa. Prace potrwają do 16 listopada.