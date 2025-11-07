Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

PKP Intercity przygotowane na długi weekend

Region Anna Pałamar

Fot. intercity.pl
290 dodatkowych wagonów w ponad 230 składach na najpopularniejszych trasach - tak PKP Intercity przygotowało się do długiego, listopadowego weekendu.
Od 7 do 12 listopada pociągów będzie więcej - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intericty.

- Wzmocniliśmy i wydłużyliśmy pociągi jadące w popularnych kierunkach. To są m.in. takie trasy jak Gdynia-Warszawa, z Warszawy do Szczecina, z Warszawy do Kołobrzegu, Przemyśl, Kraków, Wrocław, Poznań, nawet do Ustki - mówi Dutkiewicz.

Od soboty na stacji Warszawa Centralna zaplanowano prace torowe związane z budową układu czterech nowych rozjazdów. Spowoduje to zmiany w organizacji ruchu, między innymi na trasie Szczecin - Warszawa. Prace potrwają do 16 listopada.

Edycja tekstu: Michał Król
