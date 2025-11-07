Muzeum zaprasza na warsztaty z obróbki złota Bałtyku [ZDJĘCIA]

Jak spędzić sobotę nad morzem? Ciekawą ofertę, szczególnie dla najmłodszych, ma Muzeum Rybołówstwa Morskiego. W jego murach odbędą się niecodzienne warsztaty, z których każdy wyjdzie z pamiątką.

Edycja tekstu: Michał Król

Najmłodsi w muzeum będą mogli nie tylko podziwiać, ale i samemu obrabiać złoto Bałtyku - mówi Małgorzata Płońska-Nagaba z Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.- Warsztaty poprowadzi pan Bartosz Suzin. Od ponad 30 lat zajmuje się różnorodnym rzemiosłem, pracuje z gliną, drewnem, innymi materiałami naturalnymi i właśnie również z bursztynem. Jest związany z Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie - mówi Płońska-Nagaba.Dodaje, że zajęcia będą nie lada gratką.- Dzieci będą przy pomocy różnych narzędzi tworzyły koralik, paciorek z bursztynu. Każdy wyjdzie stąd z pamiątką. Warsztaty odbędą się w dwóch grupach, pierwsza o godzinie 10, druga o 11.30 - mówi Małgorzata Płońska-Nagaba.W każdej z grup może się znaleźć maksymalnie 15 uczestników.