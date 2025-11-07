Trwają przygotowania do obchodów 11 listopada w Świnoujściu

Świnoujście szykuje się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości.





Edycja tekstu: Michał Król

Na ulicach sukcesywnie pojawiają się patriotyczne ozdoby, ale to nie wszystko. Nie zabraknie wielkiej Biało Czerwonej i czegoś dla mieszkańców.To dopiero początek przygotowań, ale Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu przyznaje, że patriotyczne akcenty już się pojawiają.- Miasto jest w tej chwili przygotowywane. Na ulicach zostaną zawieszone biało-czerwone, piękne flagi - mówi Basałygo.Na budynki Świnoujskiego magistratu zawisły dwie flagi.- Olbrzymia flaga z herbem Świnoujścia, a obok niej dumna biało-czerwona - mówi Basałygo z Urzędu Miasta.Nie zabraknie także ozdób dla samych mieszkańców. Tysiące biało-czerwonych kotylionów już czeka, by je przypiąć do kurtek i płaszczy.- Kotyliony dostaną wszyscy, którzy zechcą przyjść 11 listopada na plac Słowiański, bo tam rozpoczną się uroczystości - mówi Basałygi.W tym roku w Świnoujściu z okazji Dnia Niepodległości poza honorowymi uroczystościami szykuje się kawaleryjski piknik.