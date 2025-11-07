Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Trwają przygotowania do obchodów 11 listopada w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Świnoujście szykuje się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Na ulicach sukcesywnie pojawiają się patriotyczne ozdoby, ale to nie wszystko. Nie zabraknie wielkiej Biało Czerwonej i czegoś dla mieszkańców.

To dopiero początek przygotowań, ale Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu przyznaje, że patriotyczne akcenty już się pojawiają.

- Miasto jest w tej chwili przygotowywane. Na ulicach zostaną zawieszone biało-czerwone, piękne flagi - mówi Basałygo.

Na budynki Świnoujskiego magistratu zawisły dwie flagi.

- Olbrzymia flaga z herbem Świnoujścia, a obok niej dumna biało-czerwona - mówi Basałygo z Urzędu Miasta.

Nie zabraknie także ozdób dla samych mieszkańców. Tysiące biało-czerwonych kotylionów już czeka, by je przypiąć do kurtek i płaszczy.

- Kotyliony dostaną wszyscy, którzy zechcą przyjść 11 listopada na plac Słowiański, bo tam rozpoczną się uroczystości - mówi Basałygi.

W tym roku w Świnoujściu z okazji Dnia Niepodległości poza honorowymi uroczystościami szykuje się kawaleryjski piknik.
Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od wczoraj oglądane 12332 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 4621 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od przedwczoraj oglądane 4458 razy)
  4. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od 03 listopada oglądane 4030 razy)
  5. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4022 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jan Holoubek
Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
Kolejne zmiany dla kierowców na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi pobiegli dla niepodległej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty