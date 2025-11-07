Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Trwa remont w kołobrzeskim porcie [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W kołobrzeskim porcie trwają prace pogłębieniowe na torze wodnym. Wszystkie roboty czerpalne powinny zakończyć się w tym roku.
Prace zlecił Urząd Morski w Szczecinie. Ewa Wieczorek, rzeczniczka tej instytucji mówi, że oczyszczenie dna wewnątrz portu ma zapewnić bezpieczne warunki żeglugi.

- Zakres prac obejmuje prace czerpalne w porcie do głębokości od 6 do 6,8 metra. Wyczerpane zostanie od 16 do 20 tysięcy metrów sześciennych materiału do odłożenia na klapowisko - tłumaczy Wieczorek.

Prace potrwają do połowy grudnia. Ich koszt to blisko 3 mln zł. Wydobyty z tego miejsca urobek nie nadaje się do odkładania na plaży.

Urząd Morski ogłosił przetarg także na prace przy torze podejściowym do portu, które mają zostać wykonane do końca roku. W tym przypadku piach wydobyty z morskiego dna trafi na kołobrzeską plażę wschodnią. Według założeń będzie to nawet 30 tysięcy metrów sześciennych materiału.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od wczoraj oglądane 12334 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 4627 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od przedwczoraj oglądane 4458 razy)
  4. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od 03 listopada oglądane 4032 razy)
  5. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4022 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jan Holoubek
Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
Kolejne zmiany dla kierowców na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi pobiegli dla niepodległej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty