Trwa remont w kołobrzeskim porcie [ZDJĘCIA]

W kołobrzeskim porcie trwają prace pogłębieniowe na torze wodnym. Wszystkie roboty czerpalne powinny zakończyć się w tym roku.

Prace zlecił Urząd Morski w Szczecinie. Ewa Wieczorek, rzeczniczka tej instytucji mówi, że oczyszczenie dna wewnątrz portu ma zapewnić bezpieczne warunki żeglugi.



- Zakres prac obejmuje prace czerpalne w porcie do głębokości od 6 do 6,8 metra. Wyczerpane zostanie od 16 do 20 tysięcy metrów sześciennych materiału do odłożenia na klapowisko - tłumaczy Wieczorek.



Prace potrwają do połowy grudnia. Ich koszt to blisko 3 mln zł. Wydobyty z tego miejsca urobek nie nadaje się do odkładania na plaży.



Urząd Morski ogłosił przetarg także na prace przy torze podejściowym do portu, które mają zostać wykonane do końca roku. W tym przypadku piach wydobyty z morskiego dna trafi na kołobrzeską plażę wschodnią. Według założeń będzie to nawet 30 tysięcy metrów sześciennych materiału.



