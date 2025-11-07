Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Jesień oczami seniorów. Niezwykła wystawa w INKU [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Złota, polska i piękna - mowa o jesieni, którą na zdjęciach postanowił uwiecznić Zespół Foto-Video, działający przy Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie.
- Te zdjęcia są naszą interpretacją jesieni - tłumaczyła Aleksandra Szachniewicz, kierownik Zespołu Foto-Video. - To są prace zebrane z ostatniego czasu, ale też wcześniejsze. Pokazujemy jesień, tak jak każdy z nas ją widzi. Każdy inaczej, ale wydaje mi się, że będzie się podobało odwiedzającym - podkreślała Szachniewicz.

- Nam się podobają nasze zdjęcia, więc chcemy, żeby ktoś inny też je podziwiał - dodała Krystyna Kowalczyk z Zespołu Foto-Video. - Myślę, że każdy znajdzie coś, co mu się spodoba. Może nawet pozna dane miejsca. Moje ulubione zdjęcie to jest to z ptakami Hasiora - powiedziała Kowalczyk.

Zespół Foto-Video jest jednym z trzydziestu siedmiu zespołów działających w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas



Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

