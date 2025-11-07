Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman

Prace serwisowe w Tunelu pod Świną. Będą utrudnienia

Joanna Maraszek

Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia
Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia
Nocnego ograniczenia w ruchu spodziewać się mogą kierowcy zmierzający do Świnoujścia. Tunel pod Świną będzie zamknięty. Kierowcy między wyspami będą mogli przemieszczać się promami miejskiej żeglugi.
Tunel pod Świną częściowo zamknięty będzie o godzinie 22. Do 23 obowiązywał będzie ruch wahadłowy. Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu wyjaśnia, że z piątku na sobotę realizowane będą prace serwisowe.

- Tunel musi zostać zamknięty ze względu na prace iniekcyjne. To nie jest nic nadzwyczajnego. Prace iniekcyjne służą wypełnianiu niektórych szczelin - dodaje Basałygo.

Do końca roku tunel ma być zamknięty jeszcze 6 razy. - W miesiącach jesiennych tunel w Świnoujściu ma najmniejsze obciążenie w godzinach nocnych, dlatego wybraliśmy te miesiące jesienno-zimowe na to, żeby prowadzić prace serwisowe czy szkolenia służb ratunkowych - podkreśla Basałygo.

Ruch będzie przywrócony w sobotę o 5 nad ranem.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dodaj komentarz

