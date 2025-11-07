Prace serwisowe w Tunelu pod Świną. Będą utrudnienia

Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia

Nocnego ograniczenia w ruchu spodziewać się mogą kierowcy zmierzający do Świnoujścia. Tunel pod Świną będzie zamknięty. Kierowcy między wyspami będą mogli przemieszczać się promami miejskiej żeglugi.

Tunel pod Świną częściowo zamknięty będzie o godzinie 22. Do 23 obowiązywał będzie ruch wahadłowy. Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu wyjaśnia, że z piątku na sobotę realizowane będą prace serwisowe.



- Tunel musi zostać zamknięty ze względu na prace iniekcyjne. To nie jest nic nadzwyczajnego. Prace iniekcyjne służą wypełnianiu niektórych szczelin - dodaje Basałygo.



Do końca roku tunel ma być zamknięty jeszcze 6 razy. - W miesiącach jesiennych tunel w Świnoujściu ma najmniejsze obciążenie w godzinach nocnych, dlatego wybraliśmy te miesiące jesienno-zimowe na to, żeby prowadzić prace serwisowe czy szkolenia służb ratunkowych - podkreśla Basałygo.



Ruch będzie przywrócony w sobotę o 5 nad ranem.



Autorka edycji: Joanna Chajdas