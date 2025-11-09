Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Paliło się w Glicku k. Nowogardu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: www.facebook.com/stojanowogard
źródło: www.facebook.com/stojanowogard
Nocny pożar w miejscowości Glicko, w gminie Nowogard.
Ogień pojawił się w budynku gospodarczym, a następnie przeniósł się na konstrukcję dachu budynku mieszkalnego.

W działaniach brało udział siedem zastępów straży pożarnej oraz policja - informuje portal "Stoją Nowogard".

Budynek gospodarczy spłonął całkowicie, podobnie jak cztery pojazdy: ciągnik rolniczy, dwa samochody osobowe oraz laweta.

W budynku mieszkalnym nadpalona została konstrukcja dachu. Nikt z domowników nie ucierpiał.

Akcję zakończono przed godziną 4.
Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12508 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 4945 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4673 razy)
  4. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od 03 listopada oglądane 4405 razy)
  5. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4211 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]
Jakie są twarze kobiety? Odpowiedź w Zajezdni Sztuki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jan Holoubek

Najnowsze podcasty