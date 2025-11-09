Paliło się w Glicku k. Nowogardu

Nocny pożar w miejscowości Glicko, w gminie Nowogard.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Ogień pojawił się w budynku gospodarczym, a następnie przeniósł się na konstrukcję dachu budynku mieszkalnego.W działaniach brało udział siedem zastępów straży pożarnej oraz policja - informuje portal "Stoją Nowogard".Budynek gospodarczy spłonął całkowicie, podobnie jak cztery pojazdy: ciągnik rolniczy, dwa samochody osobowe oraz laweta.W budynku mieszkalnym nadpalona została konstrukcja dachu. Nikt z domowników nie ucierpiał.Akcję zakończono przed godziną 4.