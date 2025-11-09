Kolejne oszustwo "na prokuratora" udaremnione przez policjantów. Dzięki informacjom przekazanym przez kryminalnych ze Szczecina sławieńscy funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn.
78-letni mieszkaniec gminy Malechowo miał przekazać pieniądze na "kaucję" za córkę, która spowodowała poważny wypadek. Chodziło o 160 tysięcy złotych.
W wyniku pracy operacyjnej policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn: 17-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego i 28-letniego mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego.
Obaj trafili do policyjnego aresztu.
Dalsze działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 19-latka, który był związany ze sprawą.
Policjanci ustalili jego dane i miejsce pobytu, a do zatrzymania doszło na terenie Torunia.
Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Grozi im nawet osiem lat więzienia.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
