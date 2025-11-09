"Szczecińskie Dźwięki Niepodległości – Patriotyczne Śpiewanie" w amfiteatrze

Koncert w Teatrze Letnim organizuje Szczecińska Agencja Artystyczna. źródło: www.facebook.com/szczecin.eu

"Marsz Pierwszej Brygady" będzie obowiązkowo, ale będzie można też zanucić "Przybyli ułani pod okienko"... - to w niedzielę w szczecińskim Amfiteatrze w ramach koncertu "Szczecińskie Dźwięki Niepodległości – Patriotyczne Śpiewanie".

- To jest naprawdę coś niesamowitego, kiedy ze śpiewnikami, które są w trakcie wydarzenia rozdawane, możemy wspólnie, tak uroczyście i tak pięknie i tradycyjnie świętować obchody Dnia Niepodległości, Święta Niepodległości. Wspólnie nie tylko śpiewamy, ale też można podziwiać różne tańce regionalne, tańce narodowe... Chyba nie ma lepszej możliwości do wspólnego świętowania tak ważnego dla Polaków dnia - zapraszał Krzysztof Kamiński, dyrektor muzyczny zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie.



Koncert w Teatrze Letnim organizuje Szczecińska Agencja Artystyczna.



Początek w południe. Wstęp jest bezpłatny.



