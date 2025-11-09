Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Obchody Dnia Niepodległości. Świnoujska gra miejska

Początek o godzinie 12 na placu Wolności. źródlo: www.swinoujscie.pl
W Świnoujściu świętowanie Niepodległej zaczyna się już w niedzielę. Harcerze specjalnie dla mieszkańców przygotowali grę miejską, która historię połączy z dobrą zabawą.
By wziąć udział w wydarzeniu warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.

- Na pewno będą podchody, na pewno będzie dużo zwrotów akcji, na pewno będzie dobrze przygotowana gra miejska. Harcerze proszą o to, żeby przyjść z naładowanymi telefonami komórkowymi, a jak komuś się szybko komórka rozładowuje, to żeby nie zapomniał o powerbanku - zaleca Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Początek o godzinie 12 na placu Wolności.

