Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejny raz mieszkańcy Szczecina wspólnie zaśpiewali najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne - to w ramach wydarzenia "Szczecińskie Dźwięki Niepodległości", które odbyło się w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec.

W tym roku oprócz świętowania 107. rocznicy odzyskania niepodległości Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie uczcił 80-lecie polskiego Szczecina.



- Mi się bardzo podobają tańce i fajna jest muzyka. - Pięknie tańczą, pięknie śpiewają, coś pięknego. - Ludzie się jednoczą przy tym, poznają się. - Rewelacja dla mnie. Trzeba się do tego naprawdę przyłożyć, a serce bije po polsku. - Myślę, że to jest piękny sposób, żeby jakoś zachęcić, zwłaszcza młodszych, bo starszych tu widzę, że jest dużo, nie trzeba ich zachęcać - mówili uczestnicy koncertu.



- Widać tutaj pokoleniowość. Najbardziej cieszy to, że przełamujemy takie dziwne troszeczkę standardy i chętnie tak naprawdę ludzie zaczęli z nami śpiewać. I to już rzeczywiście jest tradycja, wiem, że przekazują sobie te informacje i nie mogą się doczekać kolejnych wspólnych patriotycznych śpiewań - dodał Krzysztof Kamiński, dyrektor muzyczny zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie.



Zespół zapowiedział, że tradycja wspólnego śpiewania zostanie podtrzymana, a wydarzenie odbędzie się ponownie za rok.



