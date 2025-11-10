Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kołobrzeski magistrat sprzedaje samochody

Region Przemysław Polanin

Fot. pixabay.com / imperioame (domena publiczna)
Kołobrzeski magistrat sprzedaje pojazdy, które zostały porzucone na ulicach miasta.
Mercedes, Volvo, Opel, Mazda i dwa Fiaty - urzędnicy wystawili na sprzedaż sześć pojazdów. Każdy z nich posiada usterki i wymaga naprawy. Pojazdy mają też swoje lata, a najmłodszy z nich pochodzi z 2010 roku. Nie są jednak drogie, cena wywoławcza najtańszego: Opla Vectry z 2003 roku to 2300 złotych. Najdroższego Fiata 500 wyceniono na 6200 zł.

Jak urząd wszedł w posiadanie tych pojazdów wyjaśnia Michał Kujaczyński z kołobrzeskiego ratusza. - Są to samochody, które zostały porzucone przez właścicieli i odholowane z kołobrzeskich ulic. Takie samochody trafiają na specjalny parking i są wystawiane w trybie przetargu. Można w takim przetargu stanąć i je nabyć - tłumaczy.

Samochody można oglądać na parkingu Zieleni Miejskiej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze podcasty