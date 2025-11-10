Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Pomorze Zachodnie gotowe do świętowania niepodległości

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Całe Pomorze Zachodnie przyłącza się do wtorkowego świętowania niepodległej Polski. W regionie odbędą się uroczyste apele, ale także imprezy sportowe i koncerty.
Niepodległość można świętować na wiele sposobów. Masa atrakcji w Szczecinie

Niepodległość można świętować na wiele sposobów. Masa atrakcji w Szczecinie

Świnoujście zamierza świętować w iście wojskowym stylu. Na Polanie piknikowej basenu północnego będzie konna kawaleria, grochówka, ognisko z kiełbaskami i prezentacja sprzętu wojskowego.

Odbędzie się również tradycyjna Goleniowska Mila Niepodległości - czyli bieg na niecałe 2 kilometry, w którym co roku biorą udział setki biegaczy.

W Kołobrzegu odbędzie się koncert "Dumka na dwa głosy i orkiestrę", podczas którego usłyszymy wyjątkowe aranżacje utworów polskiej muzyki rozrywkowej, filmowej i patriotycznej. Kolejną atrakcją w Kołobrzegu będzie wspólne morsowanie. Wielbiciele zimnej wody w biało-czerwonych barwach wskoczą do morza.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.

