Pomorze Zachodnie gotowe do świętowania niepodległości

Całe Pomorze Zachodnie przyłącza się do wtorkowego świętowania niepodległej Polski. W regionie odbędą się uroczyste apele, ale także imprezy sportowe i koncerty.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Świnoujście zamierza świętować w iście wojskowym stylu. Na Polanie piknikowej basenu północnego będzie konna kawaleria, grochówka, ognisko z kiełbaskami i prezentacja sprzętu wojskowego.Odbędzie się również tradycyjna Goleniowska Mila Niepodległości - czyli bieg na niecałe 2 kilometry, w którym co roku biorą udział setki biegaczy.W Kołobrzegu odbędzie się koncert "Dumka na dwa głosy i orkiestrę", podczas którego usłyszymy wyjątkowe aranżacje utworów polskiej muzyki rozrywkowej, filmowej i patriotycznej. Kolejną atrakcją w Kołobrzegu będzie wspólne morsowanie. Wielbiciele zimnej wody w biało-czerwonych barwach wskoczą do morza.