Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Goście Radia Szczecin o zbiórce na nowy tomograf dla szpitala Zdroje

Region Julia Nowicka

Szpital Zdroje. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szpital Zdroje. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To świadczy o dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia - tak poseł Prawa i Sprawiedliwości skomentował zbiórkę na tomograf dla szpitala Zdroje.
Rodzice zbierają pieniądze na tomograf. Nasze dzieci nie mogą dłużej czekać

Rodzice zbierają pieniądze na tomograf. "Nasze dzieci nie mogą dłużej czekać"

Ponad 10-letnie urządzenie zepsuło się i nie można go naprawić, więc rodzice małych pacjentów postanowili założyć zbiórkę na nowy sprzęt.

Jak mówi poseł PiS Michał Jach, fakt, że szpital od ponad roku nie zakupił nowego urządzenia, świadczy o niewydolności obecnego rządu. - Wiadomo, że pieniędzy nie ma w NFZ-cie. NFZ zbankrutował... Zdesperowani rodzice usiłują zebrać 3,5 mln zł. To widać właśnie do czego ten rząd specjalistów doprowadził - dodaje Jach.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz zaznacza, że to nie pierwsza akcja, w której pacjenci pomagają przy zakupie sprzętu dla szpitala.

- Mieliśmy taki sławetny przykład - w którym też miałem zaszczyt i dumę uczestniczyć... Wiele lat temu, kiedy to rodzice dzieci chorych na białaczkę zbudowali w Szczecinie pierwszy w historii Polski i chyba dalej pierwszy Oddział Onkologii Dziecięcej św. Mikołaja w Szczecinie. Miałem zaszczyt w nim pracować przez wiele lat - podkreśla Arłukowicz.

Wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek zapewnia, że na czas braku tomografu pacjenci nie pozostaną bez opieki.

- Z tego co wiem, każdy z tych pacjentów, który miał być w tym roku operowany, do czego ten tomograf śródoperacyjny był niezbędny, może zostać szybciej zoperowany w innym ośrodku. Taką informację mam z Narodowego Funduszu Zdrowia - informuje Krystek.

Zbiórka prowadzona jest na tomograf śródoperacyjny, który służy między innymi pacjentom z deformacjami kręgosłupa. Koszt nowego urządzenia to blisko 3,5 miliona złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Jak mówi poseł PiS Michał Jach, fakt, że szpital od ponad roku nie zakupił nowego urządzenia, świadczy o niewydolności obecnego rządu.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz zaznacza, że to nie pierwsza akcja, w której pacjenci pomagają przy zakupie sprzętu dla szpitala.
Wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek zapewnia, że na czas braku tomografu pacjenci nie pozostaną bez opieki.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12551 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5075 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4751 razy)
  4. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4279 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2675 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]
Jakie są twarze kobiety? Odpowiedź w Zajezdni Sztuki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty