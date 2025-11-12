Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Nocny pożar w Wyszomierzu w powiecie goleniowskim

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Straż pożarna. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Straż pożarna. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Ogień pojawił się w pomieszczeniu gospodarczym sąsiadującym z domem jednorodzinnym.
W chwili wybuchu pożaru w budynku znajdowało się osiem osób, wszystkie samodzielnie opuściły go przed przybyciem służb.

- Do działań zadysponowano niezwłocznie pięć zastępów straży pożarnej, a sami strażacy zaraz po dojeździe przystąpili do akcji gaśniczej w pomieszczeniu, które objęte było pożarem. Całkowitemu spaleniu uległo pomieszczenie gospodarcze wraz z znajdującym się tam wyposażeniem - relacjonuje asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Trwa liczenie strat i ustalanie przyczyn pożaru.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Do działań zadysponowano niezwłocznie pięć zastępów straży pożarnej, a sami strażacy zaraz po dojeździe przystąpili do akcji gaśniczej w pomieszczeniu, które objęte było pożarem. Całkowitemu spaleniu uległo pomieszczenie gospodarcze wraz z znajdującym się tam wyposażeniem - relacjonuje asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od przedwczoraj oglądane 15997 razy)
  2. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12641 razy)
  3. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5352 razy)
  4. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od 09 listopada oglądane 3115 razy)
  5. Wypadek na S3, droga zablokowana [ZDJĘCIA]
    (od 08 listopada oglądane 2918 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ponad dwa kilogramy narkotyków przejęli gryficcy policjanci [WIDEO]
Jarosław Siergiej
80. urodziny Radia Szczecin [WIDEO]
Znamy zwycięzców Goleniowskiej Mili [ZDJĘCIA]
Szczecinianie pobiegli dla niepodległej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Niepodległości ruszył ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty