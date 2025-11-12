Nocny pożar w Wyszomierzu w powiecie goleniowskim

Straż pożarna. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Ogień pojawił się w pomieszczeniu gospodarczym sąsiadującym z domem jednorodzinnym.

W chwili wybuchu pożaru w budynku znajdowało się osiem osób, wszystkie samodzielnie opuściły go przed przybyciem służb.



- Do działań zadysponowano niezwłocznie pięć zastępów straży pożarnej, a sami strażacy zaraz po dojeździe przystąpili do akcji gaśniczej w pomieszczeniu, które objęte było pożarem. Całkowitemu spaleniu uległo pomieszczenie gospodarcze wraz z znajdującym się tam wyposażeniem - relacjonuje asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.



W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Trwa liczenie strat i ustalanie przyczyn pożaru.



Edycja tekstu: Jacek Rujna