Nożownik ze Szczecinka nadal na wolności

Policja wciąż poszukuje mężczyzny, który śmiertelnie ugodził nożem 23-latka.

Edycja tekstu: Michał Król

Do bójki doszło w nocy z soboty na niedzielę w Szczecinku. Uczestniczyło w niej około 20 młodych mężczyzn. W trakcie tego zdarzenia dwie osoby zostały ugodzone nożem, jedna po udzieleniu pomocy medycznej opuściła szpital, druga na skutek doznanych obrażeń zmarła.W sprawie zatrzymano ośmiu młodych mężczyzn, którym przedstawione zostały zarzuty udziału w bójce, jednej osobie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Młodzi ludzie zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.Sprawca, który według dotychczasowych ustaleń używał noża, jest wciąż poszukiwany.