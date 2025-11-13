Nożownik ze Szczecinka nadal na wolności

Policja wciąż poszukuje mężczyzny, który śmiertelnie ugodził nożem 23-latka.
Do bójki doszło w nocy z soboty na niedzielę w Szczecinku. Uczestniczyło w niej około 20 młodych mężczyzn. W trakcie tego zdarzenia dwie osoby zostały ugodzone nożem, jedna po udzieleniu pomocy medycznej opuściła szpital, druga na skutek doznanych obrażeń zmarła.
W sprawie zatrzymano ośmiu młodych mężczyzn, którym przedstawione zostały zarzuty udziału w bójce, jednej osobie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Młodzi ludzie zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
Sprawca, który według dotychczasowych ustaleń używał noża, jest wciąż poszukiwany.
W sprawie zatrzymano ośmiu młodych mężczyzn, którym przedstawione zostały zarzuty udziału w bójce, jednej osobie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Młodzi ludzie zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
Sprawca, który według dotychczasowych ustaleń używał noża, jest wciąż poszukiwany.
Edycja tekstu: Michał Król