Sedinum
Nożownik ze Szczecinka nadal na wolności

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Policja wciąż poszukuje mężczyzny, który śmiertelnie ugodził nożem 23-latka.
Do bójki doszło w nocy z soboty na niedzielę w Szczecinku. Uczestniczyło w niej około 20 młodych mężczyzn. W trakcie tego zdarzenia dwie osoby zostały ugodzone nożem, jedna po udzieleniu pomocy medycznej opuściła szpital, druga na skutek doznanych obrażeń zmarła.

W sprawie zatrzymano ośmiu młodych mężczyzn, którym przedstawione zostały zarzuty udziału w bójce, jednej osobie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Młodzi ludzie zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Sprawca, który według dotychczasowych ustaleń używał noża, jest wciąż poszukiwany.

Edycja tekstu: Michał Król

