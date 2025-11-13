Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Nowe Regionalne Centrum Kryzysowe ruszy na początku przyszłego roku

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)
Nowa siedziba Regionalnego Centrum Kryzysowego w Szczecinie będzie gotowa jeszcze w tym roku - zapewnia miasto.
Mieszkańcy potrzebujący wsparcia w kryzysie mogą obecnie korzystać z pomocy oferowanej przy ul. Struga na prawobrzeżu miasta, a na lewobrzeżu przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie.

Jednak jak mówi rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej Maciej Homis, z początkiem roku RCK lewobrzeże przeprowadzi się do nowego lokalu przy ul. Słowackiego.

- Będziemy się przeprowadzać pewnie na przełomie roku. Odbiór prac od wykonawcy mamy na koniec grudnia i później potrzebujemy chwili czasu na przeprowadzkę. Myślę, że na początku przyszłego roku pierwsze osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia - mówi rzecznik.

Nowy lokal będzie przede wszystkim większy - dodaje Homis.

- Na ul. Słowackiego mamy ponad 200 metrów, sale warsztatowe, sale do spotkań indywidualnych z psychologiem czy terapeutą. W miarę realizacji projektu chcemy rozszerzyć też o kolejnych specjalistów ten zakres wsparcia - mówi rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej.

Ze wsparcia Regionalnego Centrum Kryzysowego może bezpłatnie skorzystać każdy, kto zmaga się z kryzysem, trudną sytuacją albo potrzebuje wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego.

Edycja tekstu: Michał Król
